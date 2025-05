Quanto guadagna Palladino dopo il rinnovo con la Fiorentina

Non se l'aspettavail rinnovo del contratto: a sorpresa, alla vigilia del ritorno della semifinale della Conference League contro il Betis Siviglia, la Fiorentina ha annunciato di aver esercitato il diritto di prolungamento dell'accordo. La scelta del club è arrivata quasi al termine di una stagione nella quale l'allenatore ha convinto tutti dopo un momento complicato in cui i risultati faticavano ad arrivare, ma ora i dubbi sono stati messi tutti alle spalle e il tecnico ha conquistato anche i più scettici con le prestazioni della squadra.- Il contratto di Palladino era in scadenza a giugno 2026, con il rinnovo è stata allungata di una stagione fino al 2027, e l'ingaggio dell'allenatore viola rimane invariato rispetto al momento della firma:, una cifra leggermente inferiore rispetto allo stipendio che percepiva Vincenzo Italiano l'anno scorso prima di andare al Bologna.

- Palladino ha commentato così la decisione del club di far scattare l'opzione di prolungamento del contratto: "Io non me lo aspettavo nemmeno, è stata una mossa a sorpresa della società che mi dà fiducia - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Betis - Mi stimola sicuramente a fare sempre meglio, non è che mi lascia tranquillo. La squadra è cresciuta e questo mi ha fatto molto piacere. Abbiamo iniziato un percorso a luglio che vogliamo finire bene, poi ripartiremo più forti di prima. Ho la sensazione che si sia creata una base solida".