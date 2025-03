Quanto guadagna Pio Esposito dopo il rinnovo con l'Inter

Getty Images

L'Inter ha blindatomettendo una firma sul futuro. L'attaccante classe 2005 sta vivendo una stagione da protagonista in Serie B, è la seconda in prestito allo Spezia e dopo un'annata di rodaggio ora è arrivato anche in doppia cifra superando ampiamente ogni previsione positiva. Un ragazzo di talento che i nerazzurri stanno monitorando da lontano, ma in questi mesi valuteranno anche la possibilità di riportarlo alla base a giugno per averlo a disposizione nel Mondiale per Club (e non è escluso che possa rimanere nella rosa 2025/26).- In attesa di capire il suo futuro, l'Inter ha rinnovato il contratto di Esposito per allontanare anche alcune voci di mercato dalla Premier League:. Il rendimento dell'attaccante aveva attirato anche l'attenzione della Premier League con addirittura il Manchester United che si era mosso contattando l'agente per capire la situazione; Pio però ha sempre dato priorità all'Inter e al prolungamento del contratto, il sogno è quello di giocare in nerazzurro e ora è un obiettivo ben focalizzato nella testa del giocatore.

- Dei tre fratelli Esposito cresciuti tutti nell'Inter,- il più piccolo - è l'unico sul quale i nerazzurri hanno ancora il controllo. Il più grande è il classe 2000, centrocampista centrale ceduto alla Spal anni fa e oggi un altro punto fermo dello Spezia che sta lottando per la promozione; l'unico che al momento gioca in Serie A è, classe 2002, in prestito all'Empoli che però ha un diritto di riscatto fissato a 5 milioni e che probabilmente eserciterà alla fine della stagione.