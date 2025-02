Quanto guadagna Pisilli alla Roma dopo il rinnovo

Getty Images

La Roma ha blindatoper il futuro. Il centrocampista classe 2004: lanciato da Mourinho e ora valorizzato (anche) da Ranieri, il giocatore sta trovando sempre più spazio giocando con continuità, e per la società è un punto fermo del progetto futuro; uno degli uomini-chiave intorno ai quali far girare la squadra. Da 12 anni a Trigoria, Pisilli non ci ha pensato un attimo quando c’è stata la possibilità di prolungare il contratto. Sul giocatore c’erano anche altri club sia di Serie che di Premier e Bundesliga, ma per Niccolò Roma e la Roma rappresentano casa.

- Per questo finora non si è mai lamentato dello stipendio che era rimasto quello delle giovanili nonostante fosse in prima squadra già da un po’. Non ha mai rilasciato una parola fuori posto, non ha mai alzato la mano per chiedere di rivedere il contratto. È stato il club che ha deciso di premiare le sue prestazioni in campo aumentandogli l’ingaggio nel nuovo contratto:

- La trattativa per il rinnovo era iniziata in estate ma la quadra si è trovata solo qualche mese più tardi, alla vigilia del posticipo della 26ª giornata di campionato contro il Monza.. La sua carriera è in rampa di lancio, i giallorossi hanno un talento in casa pronto a esplodere.