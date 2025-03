Quanto guadagna Reijnders dopo il rinnovo con il Milan

In una stagione complicata - complicatissima - per il Milan, uno dei pochi giocatori ad avere un rendimento positivo è, diventato un punto fermo della squadra rossonera sia con Fonseca che con Conceiçao. Dopo una lunga trattativa la società ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista olandese, preso dall'Az Alkmaar nell'estate 2023 per 20 milioni (bonus compresi). Nelle settimane precedenti alla firma si era parlato anche della possibilità di inserire una clausola rescissoria nel nuovo contratto, ma le parti hanno concordato nel non mettere nessuna clausola.

- Le condizioni diverse rispetto all'accordo precedente sono, chiaramente, la scadenza del contratto lo stipendio aumentato come riconoscimento per le sue prestazioni in campo: il nuovo accordo prevede la scadenza fissata per il 30 giugno 2030,. Il Milan ha voluto blindare Reijnders anche per avere più potere sul mercato: in Inghilterra si parla di un interesse del Chelsea ma al momento non ci sono stati contatti diretti.

- Così il Milan ha annunciato il rinnovo di Reijnders: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di. L'olandese, dopo le 90 presenze e i 16 gol realizzati fino ad oggi, continuerà a indossare la maglia rossonera". Queste, invece, le parole del centrocampista rossonero dopo la firma: "Sono felicissimo del rinnovo, forza Milan. Sono orgoglioso, è come una famiglia. Sono concentrato sugli obiettivi futuri. Ci vediamo a San Siro, è un momento difficile ma dobbiamo rialzarci. Questa è la mia seconda casa".