Quanto guadagna Santiago Castro al Bologna

Getty Images

Ancora, di nuovo. Giovanni Sartori l'ha rifatto. Il dirigente del Bologna - uno dei più esperti tra quelli attivi in Serie A - ha tirato fuori un altro coniglio dal cilindro: uno degli ultimi talenti scoperti è. Castro, classe 2004, è uno dei giovani con più gol e assist tra i cinque campionati europei prinicipali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna): i riflettori delle big sono puntati su di lui e alcuni club stranieri l'hanno già fatto monitorare.

- Preso nel gennaio 2024 per 15 milioni di euro, oggi Castro ha una valore di mercato decisamente più alto e anche l'ingaggio è destinato a salire: quando è arrivato a Bologna ha firmato un contratto con scadenza giugno 2028,. Se in estate dovesse cambiare squadra, probabilmente, l'ingaggio dell'attaccante argentino aumenterà sforando il milione.

- Per Castro non si è ancora fatto avanti nessuno, ma l'ex giocatore del Velez è seguito costantemente da alcuni osservatori di Premier League e piace molto all'Inter:. La cifra che percepisce in rossoblù permetterebbe a Marotta e Auslio di avere margini su una proposta d'ingaggio superiore a quella attuale, al momento però per Castro non si è ancora fatto avanti nessuno e il giocatore è concentrato solo sul Bologna. Occhio, però: l'estste è dietro l'angolo.