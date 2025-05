Quanto guadagna Sommer all'Inter

Getty Images

Il capolavoro di Beppe Marotta è nell'estate 2023:. Due anni dopo il portiere svizzero trascina l'Inter in finale di Champions League con le sue parate decisive contro il Barcellona nel ritorno della semifinale. I nerazzurri hanno già pianificato il futuro con l'arrivo di Josep Martinez come titolare del futuro, ma intanto si tengono stretto Sommer che ha la piena fiducia di Simone Inzaghi.

- Quando è arrivato nel 2023 Sommer aveva firmato un contratto di due stagioni più opzione per la terza già esercitata: la scadenza del contratto è fissata per giugno 2026, salvo colpi di scena quindi il portiere svizzero rimarrà in nerazzurro anche per la prossima stagione; da capire quanto verrà alternato a Martinez, per il quale l'Inter ha investito circa 20 milioni.- Sommer è stato il portiere titolare nell'anno dello scudetto dell'Inter di Inzaghi, il suo secondo in nerazzurro dopo l'arrivo del Bayern Monaco;. Altre quattro gare chiuse senza prendere reti in Champions League e due in Supercoppa: "Ma è merito di tutta la squadra" aveva dichiarato in un'intervista.