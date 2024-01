Quanto guadagna Strefezza al Como

Gabriel Strefezza al Como è il grande colpo della Seria B nel mercato di gennaio. Probabilmente il più importante. Il club biancoblù ha fatto uno sforzo economico importante per convincere il brasiliano a scendere di categoria: Strefezza ultimamente a Lecce giocava meno, era finito indietro nelle gerarchie di D’Aversa e per questo ha deciso di cambiare aria, si sarebbe potuta aprire qualche soluzione in Serie A ma il progetto ambizioso del Como ha convinto il classe ‘97.



STREFEZZA AL COMO: I DETTAGLI - Strefezza è arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro; il giocatore ha firmato un contratto di tre anni fino a giugno 2027, l’ingaggio supera il milione di euro ed è più alto di quello che percepiva al Lecce. Cesc Fabregas aveva chiesto un giocatore in quella zona di campo, così dopo il tentativo per Romero del Milan che ha preferito tornare in Spagna (Almeria), la dirigenza ha affondato il colpo per Strefezza.



CHI VOLEVA STREFEZZA - Sul giocatore c’erano anche Bologna e Fiorentina che avevano fatto un sondaggio per capire costi e fattibilità dell’operazione. La richiesta iniziale del Lecce era di 10 milioni di euro, i viola era il club più interessato ma dovevano prima fare delle cessioni che non sono riusciti a chiudere in tempi brevi. Così il Como si è inserito e ha chiuso per Strefezza. Il colpo più importante della Serie B.