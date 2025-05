Quanto guadagna Tare al Milan

Dopo diverse valutazioni su più profili, il Milan ha stretto il cerchio per il ruolo di direttore sportivo intorno al nome di Igli Tare, mai tramontato nelle idee rossonere e ora diventato ufficiale., con il quale l'affare è saltato all'ultimo dopo una trattativa ben avanzata. Da quel momento tutti gli sforzi si sono concentrati sull'ex dirigente della Lazio, per il quale qualche giorno prima della firma c'era stata un'accelerata importante con dei nuovi contatti tra le parti.

- La società voleva un dirigente che conoscesse bene il campionato italiano e che costruisca una squadra capace di lottare su più fronti, perché dal 2026/27 il Milan si augura di tornare in Europa.- L'Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera., lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".

- Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha commentato: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico.che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".