Getty Images

Il Milan sta valutando di fare un sacrificio sul mercato per reinvestire l'eventule incasso sugli obiettivi individuati e in particolare sulla punta (Zirkzee primo nome della lista, dietro di lui ci sono Gimenez del Feyenoord e Sesko del Lipsia). Un solo big potrebbe partire, tra i giocatori che hanno più mercato c'è Theo Hernandez: il rinnovo è in stand by, sullo sfondo c'è sempre il Bayern Monaco che l'ha individuato come possibile sostituto di Alphonso Davies per il quale è in pressing il Real Madrid.QUANTO GUADAGNA THEO HERNANDEZ AL MILAN - Il contratto di Theo con il Milan scade nel 2026, per il rinnovo non c'è fretta ma la società rossonera non vuole correre il rischio di dover fare uno sconto l'estate prossima con un solo anno di contratto o - ancora peggio - perderlo a zero tra due anni. Per questo ci sono stati i primi contatti con l'obiettivo di trovare un'intesa sul nuovo contratto. Intesa che al momento non c'è: l'ingaggio attuale di Hernandez è di 4 milioni di euro, la richiesta di 8 ma è una cifra alla quale i rossoneri hanno già fatto sapere di non voler arrivare.

- Non è escluso quindi che la società possa valutare una cessione di Theo Hernandez se non si dovesse trovare un'intesa per il rinnovo. Chiaramente i rossoneri valuteranno proposte considerate all'altezza del livello del giocatore, il Corriere dello Sport riporta che l'idea sarebbe quella di prendere in considerazione offerte che partono dagli 80 milioni di euro. La situzione rinnovo è in stand by, il Bayern Monaco alla finestra, pronto a inserirsi in caso di necessità.