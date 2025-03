Quanto guadagna Tudor alla Juventus

. La società ha deciso di esonerare Thiago Motta durante la pausa del campionato dopo il pesante 0-3 di Firenze nell'ultima giornata di Serie A, l'allenatore croato ha vinto la corsa su Roberto Mancini e ora avrà il compito di raddrizzare un'annata nella quale i bianconeri stanno vivendo più bassi che alti. L'obiettivo da centrare è il quarto posto il quale ci sono tante squadre in corsa, la richiesta della società è la qualificazione alla prossima Champions League per tornare protagonisti anche in Europa.

- Rispetto a Mancini, che voleva garanzie anche a lungo termine, Tudor ha accettato di firmare un contratto con scadenza a giugno prossimo e la possibilità di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions; negli accordi però è stata inserita una clausola secondo la quale il club può rescindere il contratto dell'allenatore anche in caso di raggiungimento dell'obiettivo, e quindi di prolungamento automatico del contratto.

- La nuova Juventus. Nell'ultima giornata prima di Pasqua, i bianconeri ospiteranno il Lecce nella partita che da calendario è prevista per sabato 12 alle 20.45. Poi ci saranno Parma (in trasferta), Monza (in casa), Bologna (in trasferta), Lazio (in trasferta) e Udinese (in casa), prima di chiudere il campionato a Venezia.