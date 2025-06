Quanto guadagna Wirtz al Liverpool

Getty Images

L'acquisto dida parte del Liverpool è destinato a fare la storia. Anzi, l'ha già fatta. Per portare il trequartista classe 2003 in Premier League i Reds hanno pagato una cifra mai spesa prima nella storia del club. Il Bayer Leverkusen ringrazia, e la società inglese si conferma regina di questa prima fase della sessione di mercato estivo: oltre a Wirtz, hanno preso anche- sempre dal Leverkusen - e stanno chiudendocon il Bournemouth. Oltre ache avevano già bloccato l'estate scorsa.

- Florian Wirtz con il Liverpool ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030, una scelta ponderata da parte del giocatore che stava portando avanti da mesi la trattativa dopo aver parlato anche con Bayern Monaco e Manchester City.; è il terzo giocatore più pagato della rosa dopo Salah e van Dijk che recentemente hanno rinnovato entrambi fino al 2027.- Dopo aver speso 250 milioni per tre acquisti (Wirtz, Frimpong e Kerkez in arrivo), i Reds devono pensare anche a vendere. Dopo una sola stagione a Liverpool,è uno degli indiziati principali a lasciare il Liverpool: per lui è probabile un ritorno in Serie A, il Napoli monitora la situazione. Tra le altre probabili uscite dei Reds c'è anche, per il quale proprio il club di De Laurentiis ha avuto qualche contatto con l'agente e l'uruguaiano è anche un'idea della Juventus. Da monitorare il futuro die di, che se non volesse fare il secondo di Mamardashvili potrebbe partire.