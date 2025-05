Quanto guadagna Yamal dopo il rinnovo con il Barcellona

Getty Images

, ma, almeno per i prossimi anni, il Barcellona se lo tiene stretto e l'ha blindato con un nuovo contratto.; si è legato per altri sei anni al club dove è cresciuto, dimostrando amore e riconoscenza verso la società che l'ha valorizzato e fatto esplodere. In poco tempo il ragazzo è diventato un giocatore fondamentale per la squadra, e oggi Flick non può più fare a meno di quel diciassettenne che sta incantando tutti.- Il prolungamento di contratto di Yamal può portarlo a diventare il giocatore più pagato della rosa:. Nel nuovo contratto è stata confermata anche la cifra della clausola rescissoria che era già stata inserita nel vecchio accordo: 1 miliardo di euro, un prezzo inarrivabile per qualsiasi club al mondo e che rende Lamine inavvicinabile.

- Per molti Yamal è (o arriverà) al livello di Leo Messi. Considerando che non ha ancora 18 anni i numeri dell’attaccante spagnolo sono pazzeschi:, è stato decisivo nella finale di Coppa del Re contro il Real firmando una doppietta. Statistiche destinate a migliorare costantemente partita dopo partita, anno dopo anno. Per un futuro da protagonista.