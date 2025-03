Quanto guadagnava Mancini in Arabia Saudita

AFP via Getty Images

Non è una stagione facile per la Juventus, Thiago Motta sta avendo molte difficoltà alla prima esperienza sulla panchina di una big e oggi la sua posizione è sempre più in bilico.costantemente perché se alla ripresa del campionato dovesse arrivare un altro risultato negativo contro il Genoa, a quel punto la società potrebbe anche decidere di prendere una decisione drastica esonerando Motta.- Se si dovesse andare in questa direzione, quello di Roberto Mancini è uno dei nomi più caldi per sostituire Thiago. L'ex ct dell'Italia è reduce dall'ultima esperienza da commissario tecnico dell'Arabia Saudita con la quale a ottobre scorso ha risolto il contratto dopo che ormai si era rotto definitivamente il rapporto con la federazione. D. Mancini è consapevole di questo, ma ha voglia di tornare ad allenare in Italia ed è pronto a rinunciare a buona parte dello stipendio che guadagnava da ct dell'Arabia Saudita.

- Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Mancini sarebbe affascinato da iniziare un'avventura sulla panchina bianconera. Vuole aprire un nuovo ciclo per riportare la Juve ad alti livelli sia in Italia che in Europa, per questo. La Juventus ha proposto questa soluzione al Mancio per non doversi impegnare troppo in caso di fallimento obiettivo quarto posto, la società sta ragionando anche a lungo termine e per giugno sta valutando altri nomi per ripartire da zero.