Quanto guadagnava Thiago Motta alla Juventus

Finita, game over. L'avventura di Thiago Motta alla Juventus è arrivata al capolinea in un freddo pomeriggio a Firenze, 0-3 viola e riflessioni da parte della società bianconera.. Con il cambio in panchina la dirigenza prova a dare una svolta a una stagione complicata, provando a rientrare in Europa dalla porta più importante.

- Thiago Motta era sempre stata la prima scelta della Juventus, che già nei mesi finali della scorsa stagione aveva iniziato a lavorare per prendere l'allenatore allora al Bologna:. Tudor, invece, ha firmato fino a giugno con l'opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions, ma negli accordi c'è una clausola in favore della società che può decidere di rescindere il contratto anche se dovesse raggiungere il quarto posto.

- Tudor quindi ha accettato le condizioni della Juventus, che non ha voluto avere vincoli sulla scelta dell'allenatore per il 2025/26. Se non dovesse essere confermato il croato, è da tenere sempre in piedi il nome digià considerato per il dopo Motta (ma voleva garanzie sul futuro); gli altri nomi accostati ai bianconeri per la prossima stagione, a oggi, sono quelli di(oggi all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo) e(per il quale sarebbe un clamoroso ritorno).