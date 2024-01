Quanto ha giocato Romero col Milan

L'esperienza di Luka Romero con il Milan non è stata come l'attaccante argentino si aspettava. Arrivato a parametro zero svincolato dalla Lazio per scadenza di contratto - il nodo del mancato rinnovo è stato soprattutto sulle commissioni - il classe 2004 in rossonero non ha trovato molto spazio nel tridente di Pioli. Romero ha giocato appena 155 minuti tra campionato e Coppa Italia, mai neanche una panchina in Champions League. Il debutto è arrivato a fine settembre negli ultimi venti minuti della vittoria di Cagliari, poi uno spezzone contro la Juventus, un tempo col Napoli e il finale della sconfitta con l'Udinese a San Siro.



L'UNICA DA TITOLARE DI ROMERO COL MILAN - L'unica partita da titolare l'ha giocata il 2 gennaio scorso, in Coppa Italia contro il Cagliari. Il Milan ha vinto 4-1 e Romero è stato schierato trequartista in un 4-2-3-1 dietro a Jovic che quel giorno segnò una doppietta. Luka giocò più di un'ora, prima di essere sostituito da Pulisic. Non andò benissimo: l'argentino è sempre stato al centro del gioco toccando tanti palloni, ma non aveva mai dato l'impressione di poter diventare determinante.



LA STORIA DI ROMERO - In Spagna Romero era considerato uno dei possibili eredi di Messi: nel novembre 2020 ha debuttato giovanissimo in Liga con la maglia del Maiorca, aveva 15 anni e 219 giorni; mai nessuno aveva esordito così giovane in Spagna. L'anno dopo è stato inserito nella lista dei migliori classe 2004 dal Guardian. Poi l'arrivo in Italia dove con Sarri non trova molto spazio, gioca 12 partite in due anni - la maggior parte entrando dalla panchina - e segna un gol contro il Monza.



ROMERO ALL'ALMERIA - Ora Romero va all'Almeria, di nuovo in Spagna. In prestito secco con l'obiettivo di trovare più continuità e convincere il Milan a puntare su di lui per il futuro. I rossoneri, insieme all'entourage del giocatore, avevano diverse proposte sul tavolo compresa quella del Como in Serie B. Luka piace molto a Fabregas che l'avrebbe voluto in squadra e su di lui c'era anche il Boca Juniors che però voleva inserire il diritto di riscatto. La scelta definitiva è stata un ritorno Liga all'Almeria, in prestito fino a giugno 2024.