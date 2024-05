Quanto ha offerto l'Inter a Lautaro per il rinnovo

Getty Images

Dopo una stagione da protagonista, chiusa con la vittoria dello scudetto. La scadenza attuale è fissata per giugno 2026, non una data imminente ma la società non vuole correre il rischio di dover fare uno sconto l'estate prossima con un solo anno di contratto o - ancora peggio - perderlo a zero tra due anni. Così i dialoghi per trovare un'intesa sul prolungamento sono continui, da entrambe le parti si lavorerà per arrivare a un'intesa definitiva.- Lautaro non ha mai manifestato la volontà di andare via da Milano, l'alta richiesta del suo agente finora aveva frenato una trattativa che ora sembra essersi messa nei binari giusti. Inizialmente si parlava di una richiesta di stipendio intorno ai 12 milioni di euro, cifre alle quali l'Inter non intende arrivare; l'ultimo incontro ha avvicinato le parti, che hanno discusso su un rinnovo fino al 2029 a cifre più basse:tra l'offerta del club di 8 milioni e la richiesta del giocatore.

- Fin dall'inizio della trattativa lato Inter c'è sempre stato ottimismo sulla firma sul contratto:. L'Inter infatti ha sempre lavorato su un futuro in nerazzurro per l'argentino senza considerare il possibile addio, ma non è escluso che possa partire di fronte a offerte con cifre considerate irrinunciabili.