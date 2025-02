Quanto ha pagato il Manchester United Dorgu

Getty Images

Il Manchester United ha anticipato tutti per. Dopo averlo visionato per diversi mesi mandando più volte osservatori in Italia per studiarlo da vicino, i Red Devils hanno deciso di affondare il colpo per l'esterno classe 2004 preso dal Lecce e sul quale c'era una grande concorrenza. Il club inglese ha chiuso l'affare grazie a un blitz dei dirigenti in Italia, c'è stato un incontro con Corvino a Milano e lì le parti si sono avvicinate molto, per poi trovare l'accordo definitivo pochi giorni dopo.- Il Manchester ha fatto un investimento importante che, per il Lecce - che l'aveva pagato circa 200mila euro - rappresenta la più grande plusvalenza nella storia del club (superate anche le cifre della cessione di Hjulmand allo Sporting Lisbona). L'esterno danese con i Red Devils ha firmato un contratto fino al 2030 con opzione per la stagione successiva.

- Come detto, gli inglesi hanno superato una grande concorrenza per il ragazzo. Su Dorgu era forte: Manna e De Laurentiis stavano lavorando all'operazione per l'estate e per questo lo United ha deciso di anticipare il suo arrivo a gennaio. Oltre al Napoli, in Italia si erano interessate anche la Juventus e soprattutto il Milan, che stava cercando un'alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra.