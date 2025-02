Quanto ha pagato il Milan Gimenez

Il Milan prova a dare una scossa all'attacco mischiando le carte in tavola: fuori Morata - al Galatasaray insieme a Osimhen e gli altri ex giocatori di Serie A -. L'attaccante messicano ha segnato gol a raffica in Olanda con la maglia del Feyenoord, uno dei suoi obiettivi era quello di giocare in Italia e quando si è fatto avanti il Milan ha chiesto al suo club di essere liberato per trasferirsi in Serie A.- A dire la verità non è stata una trattativa semplicissima, inizialmente il Feyenoord aveva resistito all'assalto del Milan respingendo anche una prima offerta; i rossoneri però hanno insistito, e anche grazie al lavoro dell'agente del giocatore Rafaela Pimenta sono riusciti a portare Gimenez a Milano.

- I primi contatti tra Gimenez e il Milan sono di un paio d'anni fa, quando i rossoneri erano a caccia di una punta e stavano sondando diversi profili. Tramite degli intermediari è stato proposto l'attaccante messicano madopo qualche anno invece il Milan ha affondato il colpo facendo un investimento importante su Santiago dopo una prima parte di campionato in cui gli attaccanti del Milan hanno fatto fatica a segnare.