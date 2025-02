Quanto ha pagato il Milan Joao Felix

Quanto ha pagato il Milan Joao FelixUno dei due colpi della sessione di mercato di gennaio in Serie A èal Milan. L'altro, probabilmente, è firmato sempre dai rossoneri: Santiago Gimenez. Dietro all'arrivo del portoghese ex Chelsea e Barcellona c'è la regia di Jorge Mendes, agente del giocatore - e, tra gli altri, anche di Sergio Conceiçao - e artefice di un'operazione che fino a qualche settimana prima sembrava impensabile. Per costi e concorrenza. Nelle ultime 48 ore di mercato però il procuratore ha portato avanti un lavoro preciso e mirato per far avvicinare Milan e Chelsea su condizioni e costi dell'affare.

- Joao Felix arriva in Italia in cerca di riscatto dopo le ultime stagioni nelle quali non è riuscito a trovare continuità, in rossonero vuole essere protagonista per guadagnarsi la fiducia dell'allenatore e della società nonostante sia arrivato solo a titolo temporaneo:- Joao Felix è arrivato a Milano per fare il titolare. Il portoghese(probabilmente sarà lui il titolare lì davanti). Nella prima parte di stagione al Chelsea ha giocato pochissimo, l'obiettivo è tornare sui livelli di qualche anno fa, quando col Benfica fece 20 gol in quella che è stata la sua miglior stagione.