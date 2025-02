Quanto ha pagato il Milan Sottil

Poco prima della fine della sessione del mercato invernale il Milan ha chiuso l'acquisto dioltre a Leao, Pulisic, Joao Felix e Chukwueze. L'ex viola gioca prevalentemente sulla fascia sinistra a piede invertito, ma si può adattare anche dall'altra parte del campo e all'occorrenza sa fare anche la seconda punta.- Sottil arriva al Milan in prestito con diritto di riscatto per un'operazione totale da 11 milioni di euro, che dovrebbero essere suddivisi in questo modo:. Non è previsto nessun tipo di obbligo di riscatto.

- I rossoneri hanno messo Sottil in rosa per avere un'alternativa ai titolari: nella seconda parte di stagionecome punta di riferimento, sulle fasce ci sono Pulisic e Leao. Sottil è una delle due riserve sugli esterni insieme a Chukwueze.