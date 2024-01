Quanto ha pagato il Napoli Ngonge

Cyril Ngonge è l’ultimo acquisto di gennaio del Napoli in ordine di tempo. L’attaccante classe 2000 arriva dal Verona per 18 milioni di parte fissa più 2 di bonus. De Laurentiis ha deciso così di investire una cifra importante per rinforzare le fasce di Mazzarri, oltre a Ngonge in quella posizione può giocare anche l’altro nuovo acquisto Traoré (preso dal Bournemouth) che però l’allenatore vede più come mezz’ala.



I NUMERI DI NGONGE - Cyril invece è un esterno di sostanza e qualità che il Verona aveva preso dal Groningen nella scorsa sessione di mercato invernale. Un anno dopo il belga ha fatto il salto in una big grazie alle prestazioni in gialloblù: Ngonge in serie A ha totalizzato 11 gol e 3 assist in 34 presenze, la sua doppietta è stata decisiva nello spareggio salvezza dell’anno scorso contro lo Spezia.



IL RUOLO DI NGONGE - Ngonge è un’ala destra che si può adattare giocando qualche metro più al centro o anche da prima punta. Nel suo ruolo il titolare nel Napoli è Politano che al momento non si muoverà: in queste settimane è arrivata un’offerta dall’Al-Ettifaq, ma il giocatore ha sempre detto di voler rimanere e due giorni fa ha trovato l’accordo per il prolungamento del contratto. Ngonge dovrebbe diventare la prima alternativa a Politano, soprattutto considerando il rendimento di Lindstrøm al di sotto delle aspettative.