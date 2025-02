Quanto ha pagato il Torino Casadei

torna in Italia, e per la prima volta si affaccia in Serie A. Centrocampista classe 2003, è cresciuto nell'Inter dove però ha giocato solo nelle giovanili, poi il grande trasferimento al Chelsea: viene aggregato alla seconda squadra, qualche prestito qua e là finché non si presenta la possibilità di rientrare nel suo Paese: nella sessione di mercato di gennaio

- Il Torino infatti ha preso Casadei a. A fare la differenza sono state le modalità di pagamento: i granata erano disposti a pagare subito la cifra concordarla, senza rateizzare i costi; la Lazio, avendo l'indice di liquidità bloccato - non può spendere finché non vende - non poteva fare investimenti nell'immediato e così aveva proposto un pagamento dilazionato negli anni ma che non ha soddisfatto il Chelsea.

- Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prime parole di Cesare Casadei da nuovo giocatore granata: "Torno in Italia dopo un’esperienza incredibile in Inghilterra,La storia del club, il suo progetto e le sue ambizioni mi hanno convinto che questo è il posto giusto per me. Non vedo l’ora di indossare la maglia granata, scendere in campo e dare il massimo per i tifosi. Inizia un nuovo capitolo e sono pronto".