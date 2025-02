Quanto ha pagato la Fiorentina Fagioli

era stato scelto dalla Juventus come uno dei giocatori con i quali fare cassa. Un sacrificabile. Un giocatore in uscita nell'ultimo mercato di gennaio. Erano pronti ad ascoltare offerte per un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, proprio perché volevano guadagnare subito dalla sua cessione. Fino a poche ore prima del gong finaleiniziato settimane prima, alla fine i viola hanno avuto la meglio grazie soprattutto alla volontà del giocatore che voleva restare in Italia.

- Non solo la Juventus non era disposta a valutare condizioni al di là di un trasferimento definitivo o di un obbligo di riscatto, ma avevano anche definito il prezzo: 20 milioni di euro. La Fiorentina ci è arrivata dopo un paio di proposte respinte, l'ultima offerta - per superare il Marsiglia - è stata proprio un. A fine stagione quindi Fagioli diventerà un giocatore viola a titolo definitivo, e i bianconeri incasseranno la cifra programmata.

- Nicolò Fagioli è arrivato a Firenze per fare il titolare. Il centrocampista classe 2001 è determinato a prendersi un ruolo importante nella formazione di, quelli dove di solito ci sono Adli e uno tra Mandragora e Cataldi; probabilmente Fagioli si giocherà una maglia con questi ultimi due, il marocchino Richardson è più indietro nelle gerarchie dell'allenatore.