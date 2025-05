Quanto ha pagato la Fiorentina Gosens

Getty Images

La sliding door nella stagione di Gosens è arrivata in estate, quando Filip Kostic - in uscita dalla Juventus - ha deciso di dire di no alla Fiorentina (così come ad altre destinazioni. Finirà al Fenerbahçe di Mourinho). A quel punto i viola continuano la caccia a un esterno sinistro e. L’ex Atalanta arrivava da una stagione negativa all’Union Berlino, ma a Firenze torna quello di una volta.- Gosens alla Fiorentina è un’operazione che si è chiusa nelle ultime ore del mercato estivo: il tedesco ha accettato la proposta del presidente Commisso che l’ha riportato in Italia, il giocatore così è diventato della Fiorentina a titolo definitivo.

- Arrivato dall’esperienza negativa in Germania, appena ha ritrovato la condizione fisica ideale. Gosens ha giocato quasi 40 partite in viola tra campionato, Conference e Coppa Italia, e ha segnato 8 gol tra i quali la doppietta al Betis Siviglia nel ritorno della semifinale di Conference.