Quanto ha pagato la Juventus Kelly

La Juventus aveva già previsto di prendere due difensori centrali nel mercato di gennaio per coprire i buchi lasciati dagli infortuni di Bremer e Cabal. Uno è Renato Veiga, arrivato dal Chelsea, l'altro il classe '98a condizioni facili da raggiungere. Quasi un acquisto a titolo definitivo praticamente, ma la maggior parte dell'investimento avrà un impatto sui costi della prossima stagione.- La richiesta iniziale del Newcastle per Kelly era di 20 milioni di euro, considerando la spesa complessiva per chiudere l'affare la Juve ha sfondato anche quel muro andando oltre la valutazione.: il difensore inglesein base al rendimento del giocatore e della squadra.

- Considerando che Bremer e Cabal saranno fuori fino alla fine della stagione o quasi, Kelly si candida per un posto da titolare nella difesa della Juventus. In questi mesi Thiago Motta era in emergenza e spesso ha dovuto adattare anche altri giocatori in posizioni non loro, ora però ha più margine per scegliere difensori di ruolo e le gerarchie potrebbero cambiare: