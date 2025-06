Quanto ha pagato la Juventus per il riscatto di Kalulu

Quandoè arrivato alla Juventus era finito indietro nelle gerarchie di Fonseca nel Milan. I rossoneri avevano da poco annunciato il nuovo allenatore - che poi sarebbe stato esonerato qualche mese dopo - e per il difensore francese non c'era più spazio. I bianconeri ci hanno iniziato a pensare quando hanno capito di non avere più chance per arrivare a Calafiori e Todibo: il primo era diretto verso l'Arsenal, l'altro al West Ham che ha superato la Juventus all'ultima curva di una trattativa quasi chiusa.- Così i bianconeri hanno virato su Pierre Kalulu, sul quale ora hanno deciso di puntare anche per il futuro esercitando il diritto di riscatto: i bianconeri. Un affare totale da 20,5 milioni di euro per un jolly della difesa che era già partito bene durante la gestine Thiago Motta, prima dell'esonero dell'allenatore.

- Prima con Motta e poi con Tudor,. Kalulu ha saltato le ultime due partite di campionato per squalifica dopo il rosso rimediato contro la Lazio, ed è rimasto out nel mese di febbraio a causa di un infortunio muscolare che l'ha costretto a saltare anche la doppia sfida di Champions contro il Psv.