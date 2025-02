Quanto ha pagato la Roma Nelsson

Dopo la cessione di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen la Roma si stava guardando intorno per cercare un sostituto del difensore spagnolo, che a dire il vero non è mai entrato fino in fondo nel progetto giallorosso. Al suo posto, nella sessione di mercato di gennaio i giallorossi hanno rinforzato la difesa con l'arrivo di, centrale danese classe '98 arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray.- La Roma ha fatto un investimento temporaneo, in questi mesi Claudio Ranieri e i dirigenti studieranno il ragazzo per capire se tenerlo in rosa anche nella prossima stagione, in attesa anche di capire chi sarà il nuovo allenatore della Roma.; se i giallorossi dovessero decidere di prenderlo a titolo definitivo, quindi, dovranno versare quella cifra nelle casse del Galatasaray.

- Come detto, Nelsson è arrivato per prendere a livello numerico il posto in rosa di Mario Hermoso, che dopo pochi mesi ha già fatto le valigie lasciando la capitale., il giocatore si è sentito spesso ai margini del progetto ed effettivamente ha sempre giocato poco: prima con De Rossi, poi con Juric e infine con Ranieri, che ha dato l'ok al suo addio.