Quanto ha pagato l'Atalanta Maldini

Getty Images

L'idea di prendere Daniel Maldini in casa Atalanta c'era già da tempo. I dirigenti nerazzurri avevano fatto visionare il classe 2001 più volte, le relazioni sulla scrivania erano positive così il trequartista cresciuto nel Milan era uno degli obiettivi per l'estate. L'infortunio di Lookman - problema al ginocchio, starà fuori almeno un mese - però ha accelerato i tempi,- Per portate Maldini a Bergamo. Daniel ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e si è messo subito a disposizione di Gasperini, pronto a sfruttare al meglio questo step successivo nella sua crescita. Da qui passa anche il suo futuro in Nazionale, con la quale ha giocato circa mezz'ora nei due spezzoni di Nations League contro Israele e Francia.

- Se non si fosse spostato a gennaio, probabilmente Maldini avrebbe cambiato squadra in estate.: la prima era di 12 milioni e valeva solo per i club italiani, l'altra leggermente più alta, 15 milioni, solo per le società straniere. Clausole che non si sono mai attivate perché l'Atalanta ha anticipato tutti, e ora Gasp ha un trequartista in più.