Quanto ha pagato l'Atalanta Pubill

AFP via Getty Images

si è presentato a Bergamo con la medaglia d’oro tra i denti vinta alle Olimpiadi di Parigi con la Spagna. Da titolare. Mica male come biglietto da visita.con la quale l’anno scorso ha segnato il primo gol in Liga (oltre a tre assist). La squadra è retrocessa chiudendo il campionato al penultimo posto, ma lui ha fatto una buona stagione chiusa con il trionfo alle Olimpiadi nelle quali ha anche segnato un gol contro l'Uzbekistan nella gara d'esordio.

- Terzino destro offensivo che può giocare anche esterno in un centrocampo a cinque,: 16 versati subito nelle casse dell'Almeria come parte fissa, altri 4 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. E' sempre stata questa la richiesta del club spagnolo, che non è mai scesa dalla valutazione di 20 milioni.- Per Pubill l’Atalanta ha superato la concorrenza del Bologna ma soprattutto della Roma, che si era mossa prima di tutte ma è stata anticipata dai nerazzurri., col quale era stato chiuso l'accordo per il main sponsor Riyadh Season, ma l'offerta presentata non è stata ritenuta all'altezza della richiesta e così l'Atalanta ha accelerato chiudendo per l'arrivo di Pubill in nerazzurro.