Quanto ha pagato l'Inter per il riscatto di Asllani

Dopo una stagione passata quasi interamente a studiare Brozovic e Calhanoglu in regia, Kristjan Asllani si sta prendendo il suo spazio nell'Inter. Il centrocampsita albanese sta giocando con un po' più di regolarità rispetto alla stgione scorsa, ha fatto anche una manciata di partite da titolare e nella gara contro il Genoa ha trovato il suo primo gol in nerazzurro. Per Inzaghi è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo, quando decide di fare qualche rotazione per il turnover mette dentro anche il classe 2002 albanese in rampa di lancio.



QUANTO HA SPESO L'INTER PER ASLLANI - Per Asllani l'Inter ha affondato il colpo un po' a sorpresa nell'estate 2022: prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 10 alla fine della stagione successiva più altri 2 milioni di bonus. Per un investimento totale di 16 milioni. Una cessione a sorpresa per l'Empoli, che nella sessione invernale di quella stessa stagione aveva già venduto Ricci al Torino e il piano era quello di tenere ancora un anno Asllani per poi venderlo l'anno dopo.



ASLLANI IN NAZIONALE - L'Inter però ha messo un'offerta importante sul tavolo stravolgendo la strategia dell'Empoli. Semaforo verde per la cessione in nerazzurro del giocatore che ha quasi 20 presenze nella nazionale albanese allenata dall'ex terzino Silvinho. Il debutto è arrivato nel marzo 2022 a Barcellona contro la Spagna, nello stesso anno ha firmato la prima rete in un'amichevole contro l'Armenia di Mkhitaryan.



IL FRATELLO DI ASLLANI - L'altro Asllani famoso in famiglia è il fratello Emanuel sei anni in più del centrocampista dell'Inter e influencer da oltre 500mila follower su Instagram. Nato a Durazzo in Albania, insieme alla madre e alla sorella ha raggiunto il padre arrivato in Veneto a bordo di un peschereccio. Qualche anno dopo è arrivato Kristjan, nato a Elbasan - quarta città più grande dell'Albania per numero di abitanti - e cresciuto nell'Empoli.