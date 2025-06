Quanto ha pagato l'Inter per il riscatto di Zalewski dalla Roma

AFP via Getty Images

Dopo un buon rendimento nella seconda parte di stagione,. Il centrocampista polacco è diventato un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti, nonostante il cambio d'allenatore la strategia è rimasta la stessa che Marotta e Ausilio avevano già in mente da tempo; prima di formalizzare l'acquisto hanno fatto un passaggio con Chivu che ha approvato la conferma, così i dirigenti hanno contattato la Roma per comunicare la scelta di esercitare il diritto di riscatto.

- Per tenere Zalewski a Milano. Zalewski era in uscita dai giallorossi, l'Inter voleva prenderlo in prestito secco ma con il giocatore di contratto era un'operazione che non si poteva fare per regolamento; così ha rinnovato, e alla fine le parti hanno aggiunto anche un diritto di riscatto appena esercitato. I nerazzurri hanno deciso di puntare sul classe 2003 che a centrocampo può diventare un vero e proprio jolly.

- Da quando è arrivato all'Inter Zalewski ha totalizzato 17 presenze stagionali considerando anche il Mondiale per Club; con la maglia nerazzurra ha debuttato in Champions e. Da capire se ora, con Chivu, giocherà esterno nel ruolo che faceva nella Roma di Mourinho, mezz'ala o tornerà sulla trequarti nella sua posizione naturale che ricopriva nelle giovanili giallorosse.