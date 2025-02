Quanto ha pagato l'Inter Sucic

Il primo acquisto dell'Inter per la stagione 2025/26 è, un centrocampista classe 2003 di prospettiva preso dalla Dinamo Zagabria. Dal 2023 gioca in prima squadra e grazie alle sue prestazioni in campo si è conquistato anche una manciata di presenze con la nazionale croata - nato in Bosnia, da marzo 2024 ha il doppio passaporto - con la quale ha segnato anche un gol contro la Polonia in Nations League.- Per bloccare subito Sucic, ha anticipato alcuni club stranieri che hanno provato a inserirsi fino all'ultimo dimostrando anche la volontà di chiudere l'affare rispetto ad altre società italiane che si erano informate sul giocatore. Il centrocampista ha già svolto le visite mediche, il 1° giugno prossimo arriverà definitivamente all'Inter e si allenerà con i nuovi compagni.

- L'acquisto di Sucic fa parte di un piano più ampio da parte dei nerazzurri, che vogliono ringiovanire la rosa e anche in estate faranno investimenti in quest'ottica. I, l'idea è quella di puntare su talenti "alla Bisseck" spendendo poco e valorizzarli in casa. Sucic ma non solo quindi, l'Inter in estate farà altri investimenti su giocatori non affermati per anticipare la concorrenza.