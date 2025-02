Quanto ha pagato l'Inter Zalewski

Getty Images

Nella sessione di mercato di gennaio l'Inter non aveva bisogno di cambiare molto: i nerazzurri erano coperti in tutti i reparti e hanno lavorato più sul mercato in uscita; tra i giocatori che hanno lasciato Milano c'è il canadese. Il classe '99 si è trasferito al Villarreal in prestito con diritto di riscatto e a quel punto l'Inter ha deciso di tornare sul mercato per prendere un sostituto.

- L'attenzione è ricaduta su Nicola Zalewski, in uscita dalla Roma dopo aver rotto con l'ambiente giallorosso. Il classe 2002 era in scadenza di contratto ma l'Inter voleva prenderlo in prestito, così dopo qualche settimana di contatti e tira e molla è stata trovata la quadra per il suo trasferimento in nerazzurro:; non è previsto obbligo di nessun tipo, neanche a eventuali condizioni.

- Per il trasferimento di Zalewski in nerazzurro è stata decisiva la volontà del giocatore, sul quale c'era anche il Marsiglia disposto a prenderlo a titolo definitivo. Considerando le difficoltà dell'operazione, perché prima il giocatore avrebbe dovuto rinnovare con la Roma, e la concorrenza dalla Francia, l'Inter stava valutando anche delle alternative: quella che convinceva di più era. Un'idea sulla quale poi non si è più andati avanti, perché Zalewski era determinato a trasferirsi a Milano e così i nerazzurri hanno chiuso per il classe 2002.