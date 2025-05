Quanto ha speso la Fiorentina per il riscatto di Fagioli dalla Juventus

Nicolò Fagioli aveva bisogno di cambiare aria per trovare serenità. Lasciare Torino e la Juventus per diventare protagonista: ci è riuscito a Firenze, dove con Palladino in panchina ha giocato con continuità trovando la fiducia dell'allenatore: in tre mesi ha totalizzato più di 20 presenze in campionato., che ora è diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club viola.- Nel mercato invernale la Fiorentina aveva speso. La condizione per l'acquisto a titolo definitivo di Fagioli era la qualificazione della squadra di Palladino in Europa, arrivata all'ultima giornata di campionato con l'accesso alla prossima Conference League.

- I viola hanno vinto 3-2 a Udine contro l'Udinese nell'ultimo turno di Serie A, con quei tre punti e con la contemporanea sconfitta della Lazio in casa contro il Lecce (salvo grazie al successo all'Olimpico),. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Lucca, la Fiorentina l'ha ribaltata proprio con Fagioli e Comuzzo - primo gol in Serie A con un gran colpo di tacco - momentaneo pareggio di Kabasele prima del gol-vittoria segnato da Moise Kean.