Quanto incidono gli allenatori nel calcio di oggi? La risposta è Antonio Conte

, tra chi identifica nel tecnico il principale artefici di trionfi e insuccessi e chi invece ama ribadire il concetto che “tanto in campo ci vanno i giocatori”Sin dal giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Napoli in molti hanno espresso perplessità sulle difficoltà che avrebbe potuto creare il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis. E in effetti,Tuttavia,- come spesso gli riesce -, dai rumori generati da risultati esaltanti e da momenti negativi, tirando fuori il massimo da tutti, anche dai più insospettabili. E adesso, a 360 minuti dal termine del campionato, il Napoli ha il destino nelle sue mani. Agli azzurri- potendosi permettere anche un pareggio - per tornare a festeggiare appena due anni dopo il trionfo targato Spalletti, Osimhen e Kvaratskhelia., una duplice partenza - specialmente quella del georgiano a campionato in corso - che per alcuni avrebbe compromesso irrimediabilmente la stagione dei partenopei.Ma chi lo sosteneva, probabilmente, aveva dimenticato - o per lo meno sottovalutato - le qualità diche, pur privato di una delle sue stelle più brillanti -, sempre meno sotto i riflettori ma sempre più protagonista di un lavoro sporco che spesso calciatori del suo livello accettano di fare di buon grado solo se a chiederglielo sono allenatori di un certo livello. Come Conte, appunto.Adesso il Napoli ha in mano il proprio destino, puó scrivere nuovamente la storia o chiudere la stagione con un rammarico enorme. Ma una cosa è certa: gli allenatori, soprattutto alcuni, contano eccome.