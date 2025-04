Quanto manca al Liverpool per vincere la Premier

Getty Images

In casa Liverpool è partito il countdown per la vittoria del titolo.. Un risultato che avvicina ancora di più Salah e compagni alla conquista di un campionato dominato per quasi tutta la stagione e nel quale, per ora, il Liverpool ha il miglior attacco (72 gol) e la seconda miglior difesa (30 reti incassate) dopo quella dell'Arsenal.- La prima data utile per la squadra di Slot per festeggiare il titolo di campione della Premier League è domenica 20 aprile, giorno di Pasqua:. Per i Reds sarebbe il 20° titolo, l'unico della stagione dopo essere uscito ai quarti dalla FA Cup, agli ottavi dalla Champions e aver perso la finale di Coppa di Lega contro il Newcastle.

- Sul fronte mercato i dirigenti dell'Arsenal sono concentrati sui rinnovi: già ufficializzato quello di Momo Salah che aveva il contratto in scadenza a giugno e ha rinnovato per altre due stagioni,, ma con il quale c'è già un'intesa verbale. Chi andrà via, invece, sarà Trent Alexander-Arnold, che ha già un'intesa di massima con il Real Madrid e lascerà i Reds a zero per fine contratto.