Laha raggiunto l'accordo con il Southampton, club di seconda divisione inglese, percentrocampista del 2002 che arriva a Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Colpo di fine mercato per Giuntoli che è riuscito a consegnare ad Allegri il rinforzo tanto atteso e richiesto in mediana.Il prestito costa ai bianconeri qualcosa meno di 4 milioni di euro, mentre il riscatto è fissato appena sotto i 50 milioni. Sono cifre indicative perché ovviamente l'accordo è in sterline, che hanno un valore più alto. C'è anche la possibilità di ridiscutere questo accordo e abbassare la cifra, oppure inserire Matias Soulé a condizione che i Saints salgano in Premier League