Quanto perde la Juventus senza il riscatto di Arthur

Il primo gol di Arthur Melo con la Fiorentina è arrivato a metà maggio, contro il Monza. Prima, qualche assist e poco altro. L'avventura del brasiliano in viola non è decollata, il giocatore aveva deciso di trasferirsi a Firenze per ritrovare il sorriso e un po' di continuità dopo il periodo negativo al Liverpool,. Il cartellino infatti è ancora di proprietà dei bianconeri, che in estate l'avevano girato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.- I viola però hanno già deciso che. Al momento, nei progetti della dirigenza non c'è neanche l'idea di provare a tenerlo con un'altra formula rinegoziando con i bianconeri. Il giocatore a Firenze si è trovato bene e sarebbe felice di rimanere, ma è già stato avvisato della volontà del club.

- Difficilmente Arthur tornerà a Torino per rimanere. Quando rientrerà alla base il giocatore parlerà con la dirigenza in attesa del nuovo allenatore - Thiago Motta in vantaggio su tutti -, il contratto con la Juventus scade nel 2026 e se dovesse esserci l'occasione c'è ancora la possibilità di fare un prestito.