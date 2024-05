Quanto perde l’Inter senza il riscatto di Agoumé

Le ultime prestazioni di Lucien Agoumé non sono bastate al Siviglia per convincersi a riscattare il centrocampista dall’Inter.durante il quale è stato fermo per infortunio da metà febbraio a metà marzo, totalizzando in tutto 13 presenze tra Liga e Coppa del Re.- Non è stata una grande stagione per il Siviglia, che in più momenti dell’anno ha rischiato anche la retrocessione chiudendo poi la stagione a +8 sulla terz’ultima. L’Europa era un miraggio, e l’arrivo di Agoumé a gennaio non ha cambiato le cose.così l’Inter vede sfumare il possibile incasso. E cade anche l’accordo per la recompra in favore dei nerazzurri che era stata fissato a 16.

- Agoumé torna a Milano ma difficilmente resterà nella rosa di Simone Inzaghi, il giocatore ha richieste sia dall’Italia che dall’estero ma prima di decidere dove andare vuole avere tutte le proposte sul tavolo per valutare ogni progetto e fare la scelta giusta., in un nuovo club. Per rilanciarsi.