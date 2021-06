. A causa dell’infortunio al ginocchio, l’attaccante del Milan non ci sarà. Un’assenza pesantissima per la nazionale guidata dal commissario tecnico Janne Anderson, principale artefice della rinascita della Svezia.(la favorita del girone),. La gara d’esordio sarà proprio contro le Furie Rosse, il prossimo 14 giugno alle ore 21 (alle 18 si gioca invece Polonia-Slovacchia). Le partite di questo Gruppo. Il miglior piazzamento agli Europei è arrivato nel 1992, le semifinali: è arrivata prima nel girone davanti a Inghilterra, Francia e Danimarca (poi campione), ma è stata eliminata in semifinale dalla Germania (3-2). Negli scorsi Europei del 2016, la formazione è invece uscita nella fase a gironi.: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton).: Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Martin Olsson (Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg).: Emil Forsberg (Leipzig), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou).: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskva).davanti a Norvegia, Romania, Isole Far Oer e Malta. La formazione, che ha vinto il girone con 26 punti contro i 21 degli svedesi. Seconda miglior difesa e secondo miglior attacco del gruppo, proprio alle spalle della Spagna: 23 i gol realizzati, 9 quelli subiti invece.14 giugno, ore 21.00 – Spagna-Svezia (Siviglia)18 giugno, ore 15.00 – Svezia-Slovacchia (San Pietroburgo)23 giugno, ore 18.00 – Svezia-Polonia (San Pietroburgo)- Manca la vera stella della Svezia in questi Europei, nel match contro la Juventus, ed è stato costretto al forfait. Niente Europei per Ibra, ha dovuto alzare bandiera bianca.a Euro 2020: il giocatore della Juve proverà a trascinare la Svezia con, attaccante della Real Sociedad che ha realizzato 17 gol in 34 partite di Liga. Senza Ibra, la Svezia si aggrapperà a questi due talenti per provare a sorprendere e superare la fase a giorni di questi Europei.: sono Albin Ekdal della Sampdoria e Mattias Svanberg del Bologna.