Quanto vale Adarabioyo, l'ultima idea del Milan

A poco più di una settimana dalla fine del mercato, che chiuderà il sipario giovedì 1º febbraio, il Milan continua la ricerca di un difensore. Dopo aver valutato diversi profili e il tentativo per Buongiorno del Torino - pista ancora non tramontata definitivamente, anche se è un affare molto difficile da chiudere a gennaio - il nome nuovo è quello di Tosin Adarabioyo, classe ‘97 del Fulham che secondo Sky Sport è diventato l’ultima idea per la difesa rossonera.



QUANTO VALE ADARABIOYO - La valutazione che fa Transfermarkt di Adarabioyo al momento è di poco superiore ai 10 milioni di euro, il Fulham l’ha preso nel 2020 dal Manchester City pagandolo 1,65 milioni di euro e il contratto è in scadenza a giugno prossimo. Il Tottenham ci aveva pensato prima di prendere Dragusin, in estate è stato molto vicino al Monaco



I NUMERI DI ADARABIOYO - Alla fine però Adarabioyo è rimasto al Fulham - per ora - col quale nella prima parte di stagione ha totalizzato 12 partite, delle quali 9 in Premier League con un gol al West Ham. Fino a metà novembre è rimasto fuori per un’operazione all’inguine, poi sempre titolare da inizio dicembre in poi. Il Milan l'ha studiato in questi mesi e ora ci pensa per rinforzare la difesa, Adarabioyo è l'ultima idea dei rossoneri.