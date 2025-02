Quanto vale Adeyemi, obiettivo della Juventus

Getty Images

La Juventus non molla. Il suo nome è lì, cerchiato in rosso sulla lista di Giuntoli come a ricordarsi che sarà uno dei giocatori per i quali - probabilmente - i bianconeri faranno un tentativo in estate. Esterno d’attacco veloce e tecnico, è un classe 2002 che può crescere ancora molto e al quale il Napoli aveva deciso di affidare la fascia per il post Kvaratskhelia. Non se n’è fatto nulla, così la Juventus ha riaperto quella porticina che sembrava ormai socchiusa, e riflette sui prossimi movimenti.

- Nel mercato di gennaio il Napoli è stato davvero vicino ad Adeyemi: il 50% dell’operazione era fatta, perché gli azzurri avevano trovato l’accordo totale con il Borussia Dortmund; è mancato però l’ok del giocatore, che ha declinato l’interesse del Napoli preferendo rimanere in Germania, almeno fino a fine stagione. Non ne ha fatto una questione di soldi, semplicemente voleva chiudere l’annata a Dortmund per poi ragionare con calma di quello che sarà il futuro.

- La Juventus in questi mesi manterrà vivi i contatti con i nuovi agenti di Karim che dalla fine del mercato invernale ha deciso di affidarsi all’agenzia Roof, l’idea rimane quella di capire che tipo di apertura danno sia il giocatore che il Borussia Dortmund per poi provare a mettere in piedi la trattativa., facendo capire che la volontà è quella di fare un tentativo per portarlo a Torino.