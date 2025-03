Quanto vale Arda Güler, il talento del Real Madrid accostato all'Inter

Il prossimo mercato dell'Inter potrebbe essere strettamente legato a quello del Real Madrid: nel mirino dei nerazzurri c'è Nico Paz per il quale gli spagnoli hanno un diritto di recompra a cifre già concordate, ma. In estate gli sforzi principali verranno fatti per l'argentino del Como (2004) e ci sono già stati i primi contatti con l'entourage del giocatore, ma Güler può diventare un'idea di mercato come alternativa a Paz.- Nella sua seconda stagione con il Real il trequartista turco non sta trovando molto spazio con Ancelotti: difficilmente partite titolare e a volte neanche entra a partita in corso, le Merengues hanno ricevuto diverse richieste di prestito fino a gennaio scorso ma respingendole tutte per monitorare il ragazzo durante la sua crescita. Se dovessero venderlo definitivamente, sarebbe un discorso diverso.e se l'Inter dovesse decidere di fare davvero un tentativo potrebbe sedersi per trovare una formula conveniente a tutte le parti.

- Il possibile interesse dell'Inter per Arda Güler fa parte di un discorso più ampio che i nerazzurri vorrebbero mettere in pratica in estate: l'idea è quella di abbassare l'età media della rosa mettendo dentro alcuni giovani. Oltre all'accostamento al trequartista turco e al gradimento per Nico Paz (ma probabilmente ne arriverebbe uno solo tra i due), l'Inter pensa anche adel Bologna (2004) e ha già bloccato il 2003 della Dinamo Zagabriache dovrebbe essere aggregato alla squadra dal 1° giugno prossimo.