Quanto vale Baldanzi, obiettivo della Roma

La Roma ha fatto i primi passi concreti per. Il trequartista dell’Empoli è nei pensieri giallorossi già dall’estate, quando c’erano stati i primi contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Poi non ne hanno più parlato, oggi la Roma cerca un vice Dybala e Baldanzi è il profilo che piace di più.- L’Empoli non vorrebbe privarsi di uno dei giocatori con più talento in rosa, la richiesta economica è di 25 milioni di euro ma vorrebbero tenerlo in azzurro fino alla fine della stagione., la formula sulla quale stanno spingendo è un prestito oneroso che può arrivare anche a un anno e mezzo, con obbligo di riscatto da concordare.- Inoltre, nell’affare potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica. La Roma sta valutando quali giocatori mettere sul piatto per provare ad abbassare la parte cash.ma è un’opzione complicata per costi d’ingaggio e volontà del giocatore; più facile, invece, provare a inserire qualche giovane: all’Empoli piacciono Mannini, Oliveras e Pagano.