Quanto vale Cambiaso per la Juventus

Getty Images

Occhio al futuro di, l’esterno della Juventus dovrà essere monitorato con grande attenzione nei prossimi mesi e soprattutto durante l’estate con la sessione di mercato aperto. Perché il suo futuro a Torino è tutt’altro che certo, anzi: a gennaio si è parlato di un interessamento del Manchester City ed effettivamente era concreto, il club inglese si era fatto avanti davvero per capire se c’erano margini per portarlo subito in Premier League.- La cifra che pensavano di investire i Citizens però non corrispondeva alla valutazione che ha fatto, e fa, la Juventus del calciatore:. Il City infatti non ha mollato la presa per Cambiaso, e l’intenzione in estate è quella di sedersi a parlare con la Juve per provare a ridurre la distanza. Bisogna specificare però che il ManCity non ha mai fatto un’offerta concreta per l’esterno, quei 45/50 milioni era la cifra che il club inglese si era prefissato di spendere ma vista l’ampia distanza dalla richiesta e il poco tempo per trattare hanno rimandato tutto all’estate.

- Cambiaso è un pupillo di Guardiola ed è anche per questo che probabilmente i Citizens torneranno sul giocatore: Pep lo vede come un esterno in grado di organizzare il gioco, capace di accentrarsi arrivando anche a ricoprire il ruolo di mediano.. Alla fine della scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino al 2029 e c’è da dire che Cambiaso non si è mai impuntato per andare via, ma sicuramente se il Manchester City dovesse rifarsi avanti sarebbe difficile dire di no.