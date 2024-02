Quanto vale Carnesecchi per l’Atalanta

Ancora è presto per capire che giro di portieri ci sarà in Serie A in estate, ma tra i portieri che potrebbero cambiare maglia c'è, sta cambiando agente e questo può essere un indizio in più sul suo possibile addio ai nerazzurri.- La sensazione è che in estate uno tra Carnesecchi e Musso possa partire: in questa stagione l'allenatore li sta alternando col primo che sta trovando più spazio dell'ex Udinese, ma in estate l'Atalanta è in attesa di eventuali offerte che se ritenute all'altezza verranno valutate.. Da capire se i nerazzurri daranno apertura all'inserimento di eventuale contropartite.- Il portiere che con l'Under 21 ha giocato da titolare l'ultimo Europeo, è sempre nel mirino della Juventus:. Il portiere polacco non è in discussione, ma ha un contratto fino al 2025, in programma non ci sono incontri per parlare di rinnovo e se dovesse arrivare un’offerta convincente potrebbe essere valutata. Per questo, la dirigenza sta iniziando a riflettere anche a una Juve senza Szczesny individuando il possibile sostituto. Gli sviluppi sul futuro di Carnesecchi potrebbero interessare anche la Roma, che in vista del probabile addio di Rui Patricio in scadenza di contratto si sta guardando intorno per trovare un nuovo rinforzo tra i pali.