Quanto vale De Cuyper, il belga che piace al Milan

BELGA MAG/AFP via Getty Images

In piena corsa per il quarto posto il Milan non perde di vista il mercato. La dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per la prossima stagione e sono già iniziati i primi contatti esplorativi per capire i vari margini di trattativa con eventuali obiettivi dell'estate. Uno dei ruoli da rinforzare è la fascia sinistra,del terzino francese in caso di cessione di quest'ultimo (contratto in scadenza a giugno 2026 e l'idea di una possibile cessione quest'estate per poi non perderlo a zero).

- Tra i nomi che sta valutando la società rossonera c'è quello di Maxim De Cuyper del Club Bruges, classe 2000 belga che potrebbe diventare l'erede di Theo. Il giocatore ha un contratto lungo con scadenza fissata per giugno 2028,. Siamo ancora in una fase preliminare di un'operazione che non è stata neanche messa in piedi, non ci sono trattative in corso ma secondo quanto riporta Tuttosport c'è stato un primo approccio a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del giocatore.

- De Cuyper al Milan piace e al momento è un'idea per l'estate, sul giocatore però non ci sono solo i rossoneri: se Ibrahimovic e Moncada dovessero decidere di andare avanti e iniziare una trattativa dovranno guardarsi anche dalla. Sull'esterno belga infatti ci sono anche Arsenal e West Ham in Premier, e in Serie A è monitorato dalla Juventus.