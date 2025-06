Quanto vale Doué dopo la vittoria della Champions col Psg

AFP via Getty Images

90 minuti per la consacrazione. Anzi, un po' meno:: due gol e un assist per affondare la squadra di Inzaghi, mai un giocatore di 19 anni ha fatto così bene in una finale nella storia del torneo. Al suo posto è entrato Barcola col quale è stato in ballottaggio fino alla vigilia, poi Luis Enrique ha deciso di dare fiducia a quel gioiellino che ha fatto impazzire la difesa nerazzurra.

- Tra i meriti di Luis Enrique c'è quello di aver costruito una squadra senza "figurine", ma con una filosofia di calcio ben precisa e con una mentalità di gruppo: la squadra prima del singolo, tutti corrono per difendere e guai a non sacrificarsi per i compagni.

- Sì, da piccolo lo chiamavano così: "il Neymar francese" che dribblava chiunque prima di finire in porta col pallone.. Nel 2022 segna in Ligue 1 diventando il primo giocatore classe 2005 ad aver segnato nei cinque campionati europei principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna).