Quanto vale Frattesi dopo il gol al Barcellona

AFP via Getty Images

Un gol per scrivere la storia, un altro per entrarci. Negli ultimi mesiè diventato l'uomo-Champions dell'Inter: entra e segna col Bayern Monaco; entra e segna con il Barcellona. Prima ai quarti, poi in semifinale. E così, la squadra di Simone Inzaghi vola in finale. Il futuro del centrocampista classe '99 però rimane in bilico: nei mesi scorsi ha avuto un colloquio diretto con l'allenatore durante il quale è emersa la volontà del centrocampista di avere più spazio, e se non dovesse trovarlo in nerazzurro potrebbe partire in estate.

- Bisogna specificare che il giocatore non si è mai impuntato per andare via e non forzerà la mano, ma l'idea della società è quella di lasciare andare chi a Milano non si sente soddisfatto., poi i colloqui non sono stati approfonditi ma Frattesi è rimasto nei radar dei giallorossi. Quel club per lui rappresenta un posto speciale, da piccolo è cresciuto sui campi di Trigoria prima di andare al Sassuolo e non ha mai abbandonato il pensiero di un ritorno a Roma., ma non è escuso che il prezzo si possa alzare in base a come finirà la stagione del ragazzo e dell'Inter.

- L'estate 2023 è stata quella di Frattesi all'Inter, che tra prestito e riscatto ha investito circa 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita destinato al Sassuolo.: l'idea di calcio di Inzaghi era quella che più di altre convinceva il ragazzo. Il Napoli però fino all'ultimo ha provato a far cambiare idea a Frattesi, e anche nel giorno della firma, mentre era in sede, il telefono del suo agente squillava più e più volte. Chiamate che non hanno mai avuto una risposta.