Il Milan continua a sondare diverse piste per rinforzare l'attacco. Oltre ad Alvaro Morata, alle giuste condizioni potrebbe arrivare anche un'altra punta da affiancare allo spagnolo ex Juventus e a Luka Jovic. L'ultima idea dei rossoneri, secondo quanto riporta Sky Sport, è quella che porta agiocato in casa dai tedeschi.- Un'idea di mercato oltre la quale ci sarebbero già stati i primi contatti preliminari tra le parti: sembra che Fullkrug non sia stato felicissimo dell'arrivo di Guirassy al Dortmund, l'attaccante tedesco teme di avere poco spazio e così si sta guardando intorno per cercare nuove soluzioni., una cifra non impossibile da raggiungere per il Milan che se dovesse davvero andare avanti per Füllkrug potrebbe provare anche a scendere col prezzo.

- Arrivato al Borussia Dortmund l'estate scorsa dal Werder Brema per 17 milioni di euro, Fullkrug con i gialloneri ha firmato un contratto fino al 2026 e. L'attaccante tedesco è stato protagonista anche a Euro 2024, dicevamo: con la nazionale di Nagelsmann ha segnato due gol in cinque partite, prima dell'eliminazione della Germania ai quarti contro la Spagna.